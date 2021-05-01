Военный эксперт Козий: ловкий трюк ВС РФ у границ Украины оказался не по зубам Киеву



"Стратегическое развертывание мы, начальный этап, провели в ответку как бы. Но неутешительные выводы, к сожалению", — констатировал Козий.



Киев не смог повторить маневр России, оперативно перебросившей силы к границам Украины, отметил украинский военный эксперт Игорь Козий.Федеральное агентство новостейПопытка ВСУ организовать стремительную передислокацию военного контингента на большое расстояние по примеру ВС РФ, которым удалось провернуть подобный ловкий трюк, завершилась провалом, сказал Козий в комментарии украинским СМИ. По его словам, Киев может потребовать от руководства госкомпании "Укрзализныця", которая в настоящий момент находится в весьма плачевном состоянии, осуществить переброску войск по железной дороге, однако до российского опыта украинским военным еще далеко.Армия России четко отработала все необходимые мероприятия для передислокации значительных сил, преимущественно, по воздуху, обратил внимание эксперт. Он подчеркнул, что современной Украине оказался не по зубам подобный маневр. По его словам, руководство ВС РФ знает, сколько необходимо воздушного транспорта для переброски трех дивизий, однако у ВСУ подобных знаний и возможностей попросту нет.Руководство Вооруженных сил Украины может осуществлять координацию действий десантно-штурмовых войск и сил специальных операций, однако плачевная экономическая ситуация в государстве не позволяет командованию ВСУ эффективно использовать подобные силы даже на своей территории, подытожил эксперт.Владимир Гусе