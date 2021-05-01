Синоптики прогнозируют днем 2 мая в ЛНР до 23 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 2 мая будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 1 мая до 21:00 2 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами туман, без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь и гроза, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 9-11 градусов, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 8-10 градусов выше нуля ночью и 20-22 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла ночью и от 20 до 22 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 3 мая будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременный дождь и порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла. 4 мая - облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов выше нуля.

01 мая — Луганск