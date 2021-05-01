Поздравление митрополита Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона с Пасхой Христовой

"Воскресения день, и просветимся торжеством,и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас,простим вся воскресением, и тако возопиим:Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,и сущим во гробех живот даровав".(Стихира Пасхи)ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Возлюбленные о Господе священники и диаконы, честное иночество, дорогие братья и сестры!Снова наши сердца наполняются радостью и ликованием, вновь мы с вами празднуем "праздников праздник и торжество из торжеств" — Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Как отрадно сознавать, что Господь еще раз удостаивает нас переживать радость Пасхи Христовой, которую невозможно описать словами, но возможно прочувствовать своей душой.Тайна пасхальной ночи приоткрывается нам в тайне ночи Вифлеемской. Боговоплощение было началом нашего спасения, в котором был положен путь к Пасхе. Сын Божий пришел в этот мир, принял человеческую плоть, подчинился условиям падшего мира, пережил страдания, унижения, добровольно принял смерть, сошел во ад, воскрес из мертвых. И все это ради нас и нашего спасения! Высшей точкой искупления стал Голгофский Крест, на котором Христос принес Себя в Жертву за весь род человеческий. Вот как об этом говорит святитель Иларий Пиктавийский: "Он искупил нас, когда предал Себя за грехи наши; искупил нас Своею кровью, Своим страданием, Своею смертью, Своим Воскресением".Тридневное воскресение Христа Спасителя является краеугольным камнем нашей веры, основополагающим событием в деле спасения людей. Своим воскресением из мертвых Господь Иисус Христос побеждает силу смерти, преодолевает последствие грехопадения. Святитель Епифаний Кипрский учит, что "за нашу душу Христос отдает Свою Душу, ради нашего тела умирает Его Тело, ради уничтожения в человеке власти тления Спаситель предает Себя тлению посредством мучительных страданий, ради победы над властвующей над людьми смертью Господь претерпевает Смерть на Кресте". Таким образом, Спаситель наш Иисус Христос становится той Новой Пасхой, в Которой не только исполняется смысл всех ветхозаветных жертв, прообразов и пророчеств, но в Которой христианам дается подлинное спасение от греха, проклятия и смерти. Христос приносит искупление и исцеление, возводит от смерти – в жизнь, из ада – в рай, из бездны богооставленности – к блаженству обожения. Преподобный Исихий Иерусалимский так поучает о смысле Пасхи Христовой: "Сей день есть благовещение радости, в сей день восстал Господь, совоскресив с Собою род Адама, ибо Он был рожден для человека и воскрес с человеком. Сегодня благодаря этому Воскресшему отворяется рай и возрождается Адам, утешается Ева, умножается призыв ко спасению в Церкви, уготовляется Царство, человек спасается и все покланяются Христу. Ибо Он, поправ смерть, взяв в плен мучителя и расхитив ад, взошел на Небеса, как Царь – с победой".Дорогие братья и сестры! Празднуя Христово Воскресение, мы с вами мысленно переносимся ко гробу Спасителя и вместе со святыми женами-мироносицами, слышим радостную ангельскую весть о том, что Христос Воскрес. В то удивительное утро мироносицы первыми пришли на гроб "при восходе солнца" (Мк. 16:2), они вышли из своих домов, когда еще было темно, но по мере приближения ко гробу своего Учителя тьма ночи рассеивалась и лучи солнца освещали им путь. Вместе с тьмой ночи ушла скорбь и слезы, которые переполняли их сердца. Печаль по Умершему переменилась на радость о Воскресшем. В образе святых жен-мироносиц мы усматриваем пример подлинной любви и верности Богу. Эти добродетели удостаивают их первыми услышать поразительную весть Ангела о том, что Христос воскрес из мертвых: "Его нет здесь — Он воскрес" (Мф. 28:5).Святитель Петр Хрисолог усматривает некий символизм в том, что именно женщина первой узнала о Воскресении Христовом. Святой Петр говорит, что ко гробу приходит жена, чтобы именно оттуда воспринять веру: "Пришла та, что в свое время низвела в преисподнюю Адама, но возвращается та, которая сейчас исцелилась Восстанием из преисподней Христа". Прежде жена проповедовала грех. Теперь же она, возродившаяся верой и очистившаяся покаянием, должна проповедовать Святость и Истину – Воскресшего Христа Жизнодавца.Дорогие сестры во Христе! Помня слова апостола Павла о том, что "неверующий муж освящается верующею женою" (1 Кор. 7:14), прошу вас усердно молиться за свои семьи, за своих мужей, которые, возможно, еще не пришли в Церковь. На вас лежит огромная ответственность своей любовью и терпением свидетельствовать о своей вере в Христа Воскресшего. Подчас наших слов бывает недостаточно, чтобы донести эту тайну, но помните, что добродетельная жизнь является главным доказательством нашей веры в Бога.Сегодня, дорогие братья и сестры, вместе с женами-мироносицами мы с вами слышим призыв Воскресшего Христа Спасителя – радоваться (Мф. 28:9). Этой пасхальной радостью, этим пасхальным светом христианство во все времена побеждало и побеждает грех и зло, которые пытаются помрачить человеческие души. Но Христос Воистину Воскрес! И этим доказывается, что не зло и ненависть, а любовь и свет торжествуют на небе и на земле. Но торжествуют только тогда, когда мы с вами открываем для Бога свое сердце, верим Ему и исполняем Его святые заповеди. Святитель Прокл Константинопольский призывает нас с ответственностью относиться к нашему спасению и не возвращаться к греховной жизни: "Смотри, чего ты удостоился. Ты познал силу на опыте. Ты был искуплен, не дай себя вновь пленить. Тебе вверен талант, пекись о делании. У тебя был опыт брака, не прелюбодействуй богохульством. Ты приведен в свободу, не оскорбляй Освободителя как раба. Тебя одели в светлую одежду, блесни совестью. Ты отложился внешности, не огорчай Духа".Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с радостным и светлым Праздником Воскресения Христова. Желаю, чтобы эта пасхальная радость наполняла наши сердца любовью и ликованием, вдохновляла на свершение добрых дел и исполнение заповедей Христовых. Призываю всех помнить, что верность и любовь к Воскресшему Христу Спасителю преодолевают любые жизненные трудности и испытания, потому что Сам Бог укрепляет Своих верных, переменяет слезы на радость, побеждает зло и ненависть и направляет ко спасению во Христе Иисусе Господе нашем!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!С любовью о Воскресшем Христе Иисусе,ПантелеимонМитрополит Ровеньковский и Свердловский,председатель миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи01 мая — Луганск