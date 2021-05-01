Соловьев ответил на обвинения Бершидского из-за марша нацистов в Киеве

Telegram, что данный марш «осудили все, даже офис (президента Украины Владимира) Зеленского», и только Бершидский «упорствует и считает, что «пустяки, дело житейское», и привычно лжет, обвиняя меня в симпатиях к Муссолини».

«Вот такая нынче обслуга нацистского киевского режима. Юра – классический пример», – добавил он.

Ранее Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» прокомментировал марш нацистов в Киеве, раскритиковав игнорирование ситуации со стороны властей Украины.

В ответ Бершидский опубликовал статью, в которой назвал марш «скромным по масштабам шествием националистов с маргинальными взглядами». Он также оправдал киевскую администрацию, заявив, что «у нее просто не было выхода: уведомление о шествии было подано в полном соответствии с украинскими законами». Кроме того, в этом материале он назвал Соловьева «поклонником Муссолини».

Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Участники данного «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве.

Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.