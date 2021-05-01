Второе мая как диагноз: Семь лет с момента драмы в Одессе

2 мая 2014 года разделила жизнь жемчужины у моря – славной Одессы, города-героя - на до и после. Сегодня, в день седьмой годовщины той трагедии, мы вспоминаем о её жертвах, не забывая и о том, что до сих пор на Украине открыто и официально не названы и не наказаны виновные.Столкновения сторонников и противников майдана в Одессе начались ещё в конце 2013 года. А своего апогея это противостояние достигло к началу мая 2014-го. Праворадикалы, используя фактор лояльности со стороны новых властей, устроили то, что уже на следующий день после драмы в Доме профсоюзов назвали «Одесской Хатынью».Названные «сторонниками единства Украины» неонацистские группировки, представители ряда которых прибыли в Одессу к маю 2014 года из других городов, включая Киев, Львов, Ивано-Франковск, сделали то, что лучше всего умели делать те, кому они поклоняются по сей день – лишать жизни своих же соотечественников.Дом профсоюзов Одессы, в котором пытались укрыться противники евромайдана, превратился в пылающий факел. Люди гибли в дыму и огне. Кто-то пытался выпрыгивать из окон в надежде спастись, однако снизу по ним открывали огонь те, чьи лица навсегда остались запечатлены на кадрах. Для любого суда те кадры стали бы неопровержимым доказательством виновности определённых лиц, но только не для суда майданной Украины. Этот суд ничего не видит, ничего не слышит, никаких доводов не воспринимает уже 7 лет.И, что интересно, ни одна из стран, называющих себя демократическими, до сих по не ввела санкции против Киева за то, что власти Украины фактически потворствуют прикрытию преступников, совершивших удивительные по своей жестокости деяния 2 мая 2014 года в Одессе. Нет никаких гневных резолюций ПАСЕ, нет слов с осуждение от Госдепа и Европарламента, нет призывов международных правозащитных организаций защитить права родственников жертв той трагедии. Ах да… «Это другое»… Там же не фигурируют миллиарды Ходорковского или фамилии пешек западных спецслужб, с помощью которых можно было бы попытаться расшатать ситуацию в России. А если не фигурируют, то какие могут быть санкции… Директива для «демократического конгломерата» одна – всеми силами защищать «антиРоссию», в которую Украину «заботливо превратили» на вложенные американские миллиарды. Ради этого готовы забыть и о 48 жертвах той страшной драмы.При этом можно сколько угодно пытаться взывать к украинскому суду, Госдепартаменту США или Жозепу Боррелю… Но ведь, справедливости ради, Россия в этом плане тоже, мягко говоря, действует вяло. Должны быть постоянные напоминания на международной арене о том, что Украина «сливает дело», растаптывает память о жертвах трагедии 2 мая. Должны… Но их нет. Должны быть по-настоящему жёсткие санкции в отношении украинского следствия и украинской судебной системы. Должны… Но их тоже нет. Есть полунамёки и полумеры, которые должного воздействия на преступников не оказывают. Вчера радикальные националисты сожгли людей в Одессе, сегодня они гуляют по центру Киева. И, глядя на всё это, нет никаких гарантий того, что трагедия 2 мая на Украине не повторится никогда. А потому для Украины сегодня «2 мая» вполне можно считать диагнозом - фиксацией того, что политика строится с оглядкой на настроения ультрационалистов.Алексей Володин