Народная милиция ЛНР передала луганскому храму гуманитарную помощь и новые колокола (ФОТО)

Народная милиция ЛНР совместно с международной волонтерской группой "Москва - Донбасс" в канун Пасхи передала гуманитарную помощь и новые колокола луганскому храму преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.Там уточнили, что в состав гуманитарного груза вошли церковные принадлежности, литература, сладости и одежда для нуждающихся прихожан, а главным подарком стали "специально отлитые для разрушенного войной храма шесть колоколов, самый крупный из которых весит более пятисот килограмм"."Выражаем особую благодарность от нас, священнослужителей, тем людям, которые участвовали в этом проекте, которые лично помогали этому непростому делу", - сказал священнослужитель луганской епархии отец Александр.Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что представители оборонного ведомства Республики совместно с общественными организациями и благотворительными фондами в 2020 году передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 40 тонн гуманитарной помощи.02 мая — Луганск