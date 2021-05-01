НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Мелькание страниц, молчание кардиналов и коричневые семена Запада

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 28 обстрелов нашей территории с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.В результате обстрелов получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 639 раз, из них 215 – после вступления в силу допмер; 26 защитников Республики погибли, 19 получили ранения. Среди мирного населения 5 человек погибли, 30 получили ранения, повреждены 152 объекта гражданской инфраструктуры.МЕЛЬКАЮЩИЕ СТРАНИЦЫНа этой неделе была перевернута еще одна страница истории переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. К огромному сожалению, снова пустая.В ходе продолжавшейся почти семь часов видеоконференции участников Контактной группы каких-либо подвижек достичь не удалось. Не помогло даже участие в переговорном процессе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Так широко разрекламированные украинскими представителями "прорывы" по установлению перемирия в Донбассе, "положительные моменты" в диалоге и "практически решенные проблемные вопросы" оказались очередным пустозвонством. Видимо, Киев выбрал новую стратегию: в медиапространстве распространять информацию о бурной деятельности, а на практике продолжать заниматься откровенным саботажем. Отмечу, что такое поведение возможно лишь потому, что переговоры проходят в закрытом режиме и украинские представители активно этим пользуются. Но даже лаконичные официальные сообщения о ходе переговоров позволяют судить о том, что происходит на Минской площадке.Как сообщил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, обсуждение вопросов политического урегулирования в рамках Контактной группы в целом разблокировать удалось, однако на уровне профильной подгруппы работа по-прежнему буксует.В немалой степени это вызвано хаотичными метаниями украинской делегации, глава которой Леонид Кравчук сначала потребовал свести все предложения сторон, представленные в таблице координатора от ОБСЕ Пьера Мореля, в единый документ. При этом Киев проигнорировал предложение Республик представить комментарии украинской стороны к их проекту, хотя без этого очевидно невозможно понять, что вызывает противоречия, а с чем Кравчук и компания в принципе согласны.Затем экс-президент Украины предложил, чтобы этот единый план разрабатывала рабочая группа, однако никак не прокомментировал призывы Республик к Украине наконец-то разблокировать работу этой самой группы.На словах заявляя о готовности согласовать заявление о задействовании с 29 апреля координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений режима прекращения огня, предусмотренного Мерами по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, украинские представители на деле предприняли все, чтобы сорвать согласование реально действенного документа, прибегнув к своим традиционным методам подмены формулировок, стремясь вновь заменить обязательства по соблюдению постоянного прекращения огня на непонятные временные перемирия. При этом было сделано всё, чтобы стороны, ответственные за прекращение огня, были максимально нечеткими.По гуманитарным и экономическим вопросам Республики Донбасса не смогли пробить деструктивную позицию Киева, и все осталось на своих местах.В целом весь переговорный процесс напоминал откровенное издевательство над Минскими договоренностями, о необходимости "изменения" которых постоянно твердит Зеленский.МОЛЧАНИЕ КАРДИНАЛОВВ течение недели преЗЕдент Украины активно путался в показаниях относительно вожделенной для него встречи с президентом России. После четкого ответа Владимира Путина на предложение обсудить проблемы Донбасса непосредственно в регионе Зеленский и его команда высыпали горсть вариантов проведения встречи, один другого смешнее. Предлагали встретиться и в "нейтральной стране", и в Ватикане, при этом всячески уходя от основного посыла Путина: президент России будет обсуждать с президентом Украины только российско-украинские отношения, проблему Донбасса украинский руководитель должен обсуждать непосредственно с руководителями Народных Республик.В Ватикане от официальных комментариев предпочли воздержаться, явно вспомнив о своем иезуитском прошлом. В "нейтральных странах", перечисленных Кравчуком и рядом более мелких "экспертов", также предпочли промолчать, чтобы не сойти за дураков. Сейчас киевская элита надеется на заокеанского хозяина, рассуждая о том, что президент США Джо Байден, возможно, может быть, при необходимости, попросит российского лидера поговорить с главой "европейского государства". Если не забудет, ибо с памятью у зиц-председателя Соединенных Штатов, судя по всему, уже совсем плохо.Но даже если встреча Зеленского и Путина состоится, наверняка это будет жалкое для преЗЕдента зрелище. Как известно, тявкать на слона Моська способна только на расстоянии, потому что подойти ближе не может из-за страха в целом и непроизвольных физиологических выделений в частности. А Зеленский, мягко говоря, уступает в способности вести переговоры лидеру огромной страны. Он еще только зарабатывал популярность на сцене, когда Путин, уже будучи президентом, сидел в зале и смеялся над шутом. В этот раз, очевидно, он смеяться не будет, разговор будет серьезный. Поэтому украинскому преЗЕденту не мешало бы десять раз подумать, прежде чем принять решение о встрече, а если он еще и попробует поехать без конструктива, то это чревато пагубными последствиями, которые дорого обойдутся как ему, так и Украине.СЕМЕНА КОРИЧНЕВОЙ ГАЛИЧИНЫПосреди бела дня в самом что ни на есть общественном месте – в центре Города-героя Киева - под защитой полиции и с позволения властей спокойным бравым шагом прошли зигующие нацисты.Поклонники дивизии СС "Галичина" промаршировали по городу, где помнят Бабий Яр и другие преступления нацистов. Не помешал нацшествию ни локдаун, ни использование запрещенной во всем цивилизованном мире и даже на Украине нацистской символики, ни то, что дивизия "Галичина" признана преступной организацией.До государственного переворота в 2014 году фашистская мразь на Украине боялась поднять голову. Подобного рода шабаши и шествия проходили полулегально и исключительно на западе Украины, в первую очередь – во Львове. Теперь же последователи убийц и психопатов времен Великой Отечественной Войны добрались до украинской столицы.Несмотря на немногочисленность шествия, оно стало сигналом для всего мирового сообщества: реабилитация фашизма и потакание увлечениям скудоумных гопников влечет за собой куда более опасные последствия, чем просто общественные беспорядки.Запад один раз уже закрыл глаза на фекалоносные шествия и поплатился за это. Но сейчас решать аналогичную проблему Запад не торопится, поскольку думает, что разыгрывание нацкарты на Украине ему на руку. Вялые протокольные осуждения нацик-феста в центре Киева со стороны официальных лиц ЕС и Украины свидетельствуют о том, что коллективный Запад наивно полагает, что все эти недореконструкторские пляски ослабят Россию, но он глубоко заблуждается.Вся эта нечисть регулярно перебивается случайными заработками в ЕС и активно гадит коричневыми семенами чумы и там. Они в скором времени дадут не менее коричневые плоды, и тогда старушка-Европа снова окажется в хаосе резни и беззакония, но будет уже поздно что-то исправлять.Жители Донбасса неоднократно указывали на факт расцвета фашизма на Украине, но в ответ мы всегда слышали, что это все ложь и пропаганда. Те, кто еще сомневается в достоверности наших слов, пусть просмотрят записи от 28 апреля в Киеве, там все прекрасно видно.КОТОЗВОНЫ ГОСТАЙННа этой неделе вышло в свет новое расследование группы Bellingcat. Для тех, кто не знает, что такое Bellingcat, - маленькая справка: это британское интернет-издание, основанное в июле 2014 года перед самым крушением малазийского Боинга-777 над Донбассом. Оно мгновенно стало популярным, после ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований", имеющих целью доказать причастность России к уничтожению авиалайнера, а также присутствие регулярных российских войск на территории Украины.Теперь же "независимое и объективное" Bellingcat провело расследование якобы неких операций ГРУ РФ по саботажу и убийствам в Чехии и Болгарии. Можно было бы и пропустить публикацию следопытов-самоучек с явными признаками заказных материалов и растущими из них ушами специальных служб Великобритании и других натовских внешних разведок, если бы не выводы, к которым они пришли.Как говорится, главное в ходе следственных действий - не выйти на самих себя. А именно это и сделало Bellingcat. В погоне за очередными мифическими обвинениями России во всех смертных грехах были раскрыты вполне реальные схемы, которые, мягко говоря, ставят страны НАТО в неудобное положение.После семи лет отрицания какого-либо участия Европы в войне на Украине беллинкэтовцы внезапно черным по белому написали, что компания ЕМКО болгарского предпринимателя Емилияна Гебрева поставляла на Украину оружие, а сам болгарский оружейный барон активно переписывался с оператором чешского оружейного склада огромной компании Imex.Предположить, что НАТО и ЕС не знали об этих схемах, невозможно.Более того, компания ЕМКО находилась в черных списках США еще с 2015 года, если не раньше, так как господин Гебрев торговал боеприпасами сомнительного происхождения ажно с 1990-х годов.Но то США, а то какая-то Европа и тем более Украина. Что недопустимо в США – вполне можно реализовать где-то на задворках мира.Западные горе-расследователи, пытаясь подставить Россию, вскрыли целую систему нелегальных поставок оружия Украине через посредника - болгарского оружейного барона Гебрева. Тем самым возникает вопрос: "Кто же на самом деле занимается государственным терроризмом?" Новая публикация Bellingcat дает исчерпывающий ответ на этот вопрос и в очередной раз полностью оправдывает название "детективного агентства", которое является отсылкой к древней сказке про мышей и кота. Вот только кот, на шею которого мыши повесили колокольчик, чтобы знать о его приближении и избежать беды, оказался не Россией, а самими прогнившими пропагандистскими структурами Британии и ЕС.ПЕНДЕЛЬ ДЛЯ МЕНДЕЛЬВ конце недели любители творчества пустоголовой пресс-секретарши преЗЕдента Украины узнали печальную весть: советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Юлия Мендель написала заявление об увольнении и покинет должность. При этом она останется на работе в офисе президента, но на другом направлении, сосредоточившись на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.Что именно послужило причиной кадрового решения, никто официально так и не сказал, однако, по слухам, Мендель сама написала заявление на увольнение, и оно стало уже третьим.Поговаривают, что работу Мендель негативно оценивал глава офиса президента Андрей Ермак, в то время как Зеленский к ней относился хорошо. Весьма странно выглядит и относительное затишье в информационном пространстве по поводу этой новости. Все под шаблон выдали практически один и тот же текст, а о причинах и подноготной решения предпочли умолчать. Также пока нет и ответа на вопрос о том, кто займет место говорящей головы украинского бонапартика.А ведь мы, честно говоря, уже привыкли к неадекватному поведению и нелепым заявлениям пресс-секретарши главного шута Украины. И, думаю, найти ей на замену настолько же полоумного персонажа даже на Украине будет непросто. Будем скучать.02 мая — Луганск