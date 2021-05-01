Луганчане почтили память одесситов, погибших 2 мая 2014 года (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМитинг-реквием, посвященный годовщине трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, прошел у расположенного в столице Республики памятника жителям Луганщины, павшим от рук боевиков ОУН-УПА. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Почтить память погибших пришли представители Федерации профсоюзов, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Они возложили цветы к подножию постамента и поставили лампадки."Одесская трагедия – это точка невозврата. Сжечь 48 человек заживо в Доме профсоюзов – это не то чтобы кощунство, даже сложно подобрать слова, поэтому профсоюзные активисты ЛНР ежегодно отдают дань памяти жертвам этой трагедии", - сказал председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.Координатор проекта "Дружина" ОД "Мир Луганщине" Михаил Голубович подчеркнул, что 2 мая 2014 года "Одесса содрогнулась от жесточайшего поступка украинских властей по отношению к русскому народу".Координатор проекта "Молодая гвардия" ОД Даниил Степанков отметил, что в этот день семь лет назад "украинская власть перешла все моральные границы"."Люди, которые погибли в Доме профсоюзов, являются примером борьбы за правду. Их имена навсегда останутся в памяти и истории, мы никогда не забудем такой жестокости", - добавил он.Координатор проекта "Мы помним!" общественного движения Филипп Кобцев сказал, что украинская власть пытается переписать историю, но молодежь Республики помнит все преступления, совершенные Киевом в отношении жителей Донбасса."В 2013-2014 годах произошли страшные события, наша жизнь разделилась на "до" и "после". Одесса, с моей точки зрения, была краеугольным камнем тех событий, мы понимали, что если такое произошло в Одессе, то может произойти и в Луганске, и в Донецке, поэтому многие люди поняли, что это была определенная черта, после которой жизнь уже не будет прежней", - сказал одесский журналист Артем Бузила, для которого Донбасс после произошедшей семь лет назад трагедии стал домом.Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года боевики экстремистской организации "Правый сектор" и футбольные фанаты разгромили палаточный городок на Куликовом Поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и предоставлении русскому языку статуса государственного. Затем радикалы подожгли областной Дом профсоюзов, в котором укрылись противники "евромайдана". По данным МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения получили около 250 человек.02 мая — Луганск