Грозы, усиление ветра и град ожидаются в Республике 3 мая

Грозы, усиление ветра до 22 м/с и град ожидаются местами по территории Республики в течение суток 3 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 3 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы. Днем при грозе - местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах град", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

02 мая — Луганск