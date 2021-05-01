В ДНР сообщили о перехвате ударного беспилотника ВСУ

«Сегодня в 07:35 на западной окраине населённого пункта Ясиноватая расчётами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон — М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», — говорится в заявлении.

Фото: РИА НовостиВ пресс-службе управления Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о перехвате ударного беспилотника украинских вооружённых сил, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов на территории ДНР. Об этом сообщает RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.Отмечается, что запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной украинской механизированной бригады дрон во время падения сбросил самодельное взрывное устройство, которое в итоге взорвалось.В Народной милиции допускают, что беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Пасхи идёт освящение пасхальной еды мирными гражданами.