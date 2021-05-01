Страны G7 обсудят механизм противодействия В«российской пропагандеВ»

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — сказал он агентству Reuters.

Фото: © ERIC PIERMONT / AFPСтраны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает RT.По словам Рааба, с инициативой создания такого «механизма» выступит Великобритания, которая в этом году председательствует в G7.Глава МИД Британии также указал на необходимость разрушить «некоторые препятствия», существующие между G7 и странами-единомышленниками, чтобы «создать более широкую сеть союзников, отстаивающих демократию и открытость рынков».Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в распространении дезинформации относительно вакцин от коронавируса.В Кремле подчёркивали, что Москва категорически против политизации ситуации с вакцинами.