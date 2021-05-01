Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе

Фото: РИА НовостиУкраинские националисты проводят в Одессе так называемый "Марш защитников", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Марш в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, организовала националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело).Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.Колонну сопровождают полицейские. Движение автотранспорта перекрыто.В России, Израиле и других странах не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.В 2014 году, после госпереворота в Киеве, активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая между их сторонниками, радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова начались потасовки в районе Греческой площади. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Мировая общественность не раз призывала расследовать эти трагические события.