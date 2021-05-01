Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за ее слов о взрывах во Врбетице

"Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике", — пояснил чиновник.

"Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем", — заключил первый вице-премьер.

Фото: ReutersПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий, заявил первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ, передает РИА Новости.Он не стал уточнять, уволят ли Бенешову за эти высказывания, подчеркнув, что это дело премьера. Гамачек напомнил также, что до парламентских выборов осталось пять месяцев и с изменениями в кабмине усердствовать не стоит.Бенешова 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы Минюста, она присутствовала на заседании правительства, когда обсуждался этот вопрос и у нее сложилось мнение, весьма схожее с мнением президента Милоша Земана. Как сказала Бенешова, она видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, может существовать и третья возможная версия расследования.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".