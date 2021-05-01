Синоптики прогнозируют днем 3 мая в ЛНР до 26 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 3 мая будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и градом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 2 мая до 21:00 3 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град; ветер южный 9-14 м/с, днем при грозе местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 13-15 градусов, днем – 24-26 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-14 градусов выше нуля ночью и 23-25 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла ночью и от 24 до 26 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 4 мая ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла. 5 мая -переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20 градусов выше нуля.

02 мая — Луганск