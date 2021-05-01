Украинский нардеп Тищенко попал в скандал на границе с Венгрией

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко попал в конфуз в ходе инспекции на границе между Украиной и Венгрией.facebook.com / TeletriumfУкраинский парламентарий устроил скандал, когда решил лично проверить чужой телевизор, показавшийся ему подозрительным. Сомнения у Тищенко появились из-за того, что бывшую в употреблении технику повезли в другое государство.Сначала народный депутат встретился с патрульным полицейским на КПП "Тиса", расположенном на украинской территории. Парламентарий перепутал сотрудника с пограничником и заявил ему, что между Незалежной и Венгрией "нет границ". После Тищенко последовал на взвешивание грузов, которые нужно задекларировать.Внимание Тищенко привлек чужой незадекларированный телевизор. Он поинтересовался, почему технику везут в другую страну. Водитель пояснил парламентарию, что ее не ставят на весы, как и другие "личные" вещи. Тищенко также выслушал информацию о декларации багажа на украинской таможне. Депутат выразил возмущение по поводу не прозрачного порядка и пообещал "рубить руки" всем причастным.Светлана Акульшина