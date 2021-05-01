Из жизни ушел актер фильма «Весна на Заречной улице»
На 85 году жизни скончался украинский актер и режиссер, народный артист УССР Жан Мельников, известный не только карьерой в днепровском театре драмы и комедии, но и ролями в кино. Одна из них — эпизодическая роль в картине «Весна на Заречной улице» (1956). На фото вверху — кадр с актером.
О смерти Мельникова на личной странице в Facebook сообщил его сын Андрей. Причины смерти артиста не уточняются. По словам Андрея, его отца не стало 2 мая, в праздник Пасхи.
«Ты лучший Папа на земле! [...] Мы Благодарим тебя и очень скучаем [...] Не прощаемся и любим», — написал он под фотографией артиста. Наиболее удачными в кино стали роли в картинах «Весна на Заречной улице», «Педагогическая поэма», и Вдали от Родины". Культура - Сегодня, 12:15 85
О смерти Мельникова на личной странице в Facebook сообщил его сын Андрей. Причины смерти артиста не уточняются. По словам Андрея, его отца не стало 2 мая, в праздник Пасхи.
«Ты лучший Папа на земле! [...] Мы Благодарим тебя и очень скучаем [...] Не прощаемся и любим», — написал он под фотографией артиста. Наиболее удачными в кино стали роли в картинах «Весна на Заречной улице», «Педагогическая поэма», и Вдали от Родины". Культура - Сегодня, 12:15 85
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