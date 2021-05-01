Двум тысячам жителей Донбасса отказали в получении гражданства РФ. МВД России назвали причины
Порядка 527 тысяч жителей самопровозглашенный республик Донбасса за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России в ответ на запрос российского информагентства ТАСС.
В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным российского МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране.
Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов — из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет российское издание «Коммерсантъ». Политика - Сегодня, 13:14 5
В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным российского МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране.
Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов — из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет российское издание «Коммерсантъ». Политика - Сегодня, 13:14 5
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