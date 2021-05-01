Впервые за несколько лет в Луганск прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. ФОТО



Доставил огонь в луганский кафедральный Свято-Владимирский Собор митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, который возглавил в соборе утреннее богослужение, прошедшее с участием настоятелей всех столичных храмов.

«Каждый год в Иерусалиме сходит благодатный огонь, но, к сожалению, поскольку мы находимся в особых обстоятельствах, когда продолжается вооруженное противостояние здесь у нас на Луганщине, мы несколько лет не могли принимать благодатный огонь. Но в этом году у нас появилась возможность принять этот благодатный огонь. Для нас это составляет большую духовную радость», — сказал владыка.

Он отметил, что доставленная святыня «свидетельствует о том, что жители Луганска не находятся в изоляции от православных мира».

«Мы вместе со всем православным миром не только празднуем великий праздник светлого Христова Воскресения, но также и духовно соединяемся со Святой Землей, где Спаситель, Господь наш Иисус Христос пострадал, умер на кресте и воскрес. Поэтому этот благодатный огонь — это символ нашей веры, символ воскресшего Христа Спасителя и, конечно же, надежда на то, что на нашей земле водворится снова мир и спокойствие», — подчеркнул митрополит.

Завершилось богослужение выносом из алтаря священного огня, от которого верующие зажгли свечи и лампады и унесли в свои дома, также огонь увезли в свои храмы священники. Далее он будет передан во всех православные храмы региона.

Культура - Сегодня, 13:00 69 Благодатный огонь, сошедший в Великую субботу на Гроб Господень во время богослужения, совершаемом ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, прибыл в Луганск. Об этом пишет ЛИЦ.Доставил огонь в луганский кафедральный Свято-Владимирский Собор митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, который возглавил в соборе утреннее богослужение, прошедшее с участием настоятелей всех столичных храмов.«Каждый год в Иерусалиме сходит благодатный огонь, но, к сожалению, поскольку мы находимся в особых обстоятельствах, когда продолжается вооруженное противостояние здесь у нас на Луганщине, мы несколько лет не могли принимать благодатный огонь. Но в этом году у нас появилась возможность принять этот благодатный огонь. Для нас это составляет большую духовную радость», — сказал владыка.Он отметил, что доставленная святыня «свидетельствует о том, что жители Луганска не находятся в изоляции от православных мира».«Мы вместе со всем православным миром не только празднуем великий праздник светлого Христова Воскресения, но также и духовно соединяемся со Святой Землей, где Спаситель, Господь наш Иисус Христос пострадал, умер на кресте и воскрес. Поэтому этот благодатный огонь — это символ нашей веры, символ воскресшего Христа Спасителя и, конечно же, надежда на то, что на нашей земле водворится снова мир и спокойствие», — подчеркнул митрополит.Завершилось богослужение выносом из алтаря священного огня, от которого верующие зажгли свечи и лампады и унесли в свои дома, также огонь увезли в свои храмы священники. Далее он будет передан во всех православные храмы региона. Культура - Сегодня, 13:00 69

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