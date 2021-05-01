Блогер Корсаков показал "невероятное зрелище"на Северо-Крымском канале

"Обратите внимание, полностью здесь были прогалины земли, ну а сейчас вот их нет. Даже кусты все затопило, которые выросли за время отсутствия воды в русле реки", — сказал он.

Блогер Игорь Корсаков показал людям заполнение Северо-Крымского канала водой из реки Биюк-Карасу в крымском селе Новоивановка.Prt Scr youtube.com / Igor KorsakovОн записал видео с воздуха, на котором видно, как вода поступает из стока реки через Новоивановский гидроузел в Северо-Крымский канал. Блогер выложил ролик на YouTube.О начале сброса воды в канал Корсакову рассказала одна из подписчиц. Блогер приехал на место, чтобы запечатлеть "грандиозное событие" и "невероятное зрелище".Блогер также показал расслоение чистой и мутной воды. Когда она протечет, "осядет весь ил и вся муть", добавил Корсаков.Мария Верескова