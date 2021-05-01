Особенности пересечения КПВВ на Донбассе для местных жителей разъяснили в Госпогранслужбе



Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, передают «Новости Донбасса«.

Журналисты обратились с вопросом о том, как пересекать КПВВ людям, которые возвращаются после работы на подконтрольной властям территории в «серую зону» после 16:00, когда КПВВ закрываются.

«Проблем никаких нет. Они проезжают через КПВВ, линию разграничения они же не пересекают. Проезжают через КПВВ, когда им нужно», — заявил Лизогуб.

Он отметил, что таким гражданам необходимо иметь прописку или справку, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте.

По словам спикера ГПСУ, на граждан, которые работают на подконтрольной территории, не распространяется график работы КПВВ (08:00—16:00).

«Граждан, которые не пересекают линию разграничения, он (график работы КПВВ, — прим.) не касается». Новости Региона - Сегодня, 14:15 15 На Донбассе жители населенных пунктов, расположенных в «серой зоне», могут пересекать КПВВ вне официального графика работы пунктов пропуска.Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, передают «Новости Донбасса«.Журналисты обратились с вопросом о том, как пересекать КПВВ людям, которые возвращаются после работы на подконтрольной властям территории в «серую зону» после 16:00, когда КПВВ закрываются.«Проблем никаких нет. Они проезжают через КПВВ, линию разграничения они же не пересекают. Проезжают через КПВВ, когда им нужно», — заявил Лизогуб.Он отметил, что таким гражданам необходимо иметь прописку или справку, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте.По словам спикера ГПСУ, на граждан, которые работают на подконтрольной территории, не распространяется график работы КПВВ (08:00—16:00).«Граждан, которые не пересекают линию разграничения, он (график работы КПВВ, — прим.) не касается». Новости Региона - Сегодня, 14:15 15

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