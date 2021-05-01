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Житель Донбасса подорвался на взрывном устройстве, когда сажал картошку на своем огороде

bot Сегодня, 14:150Новости
Житель Донбасса подорвался на взрывном устройстве, когда сажал картошку на своем огороде
Вблизи Мариуполя на Пасху мужчина подорвался на неизвестном предмете, вскапывая огород. Случай произошел в селе Новоселовка Вторая Волновахского района. Об этом сообщили в Мариупольской станции скорой медицинской помощи.
В частности, пострадавший 18-летний парень 2 мая сажал картошку в огороде. Под его лопатой взорвался неизвестный предмет. От взрыва он получил множественные рваные раны левой кисти и ампутацию ногтевой фаланги левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения. Новости Региона - Сегодня, 14:00 77

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