Житель Донбасса подорвался на взрывном устройстве, когда сажал картошку на своем огороде
Вблизи Мариуполя на Пасху мужчина подорвался на неизвестном предмете, вскапывая огород. Случай произошел в селе Новоселовка Вторая Волновахского района. Об этом сообщили в Мариупольской станции скорой медицинской помощи.
В частности, пострадавший 18-летний парень 2 мая сажал картошку в огороде. Под его лопатой взорвался неизвестный предмет. От взрыва он получил множественные рваные раны левой кисти и ампутацию ногтевой фаланги левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения. Новости Региона - Сегодня, 14:00 77
В частности, пострадавший 18-летний парень 2 мая сажал картошку в огороде. Под его лопатой взорвался неизвестный предмет. От взрыва он получил множественные рваные раны левой кисти и ампутацию ногтевой фаланги левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в Областную больницу интенсивного лечения. Новости Региона - Сегодня, 14:00 77
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