Размер украинской пенсии увеличится поэтапно: в июле и декабре этого года.

ИюльС 1 июля власти планируют повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных почти на сто гривен: с 1 769 грн до 1 854 грн. Также планируется увеличение минимальной пенсии до 1 854 грн.Кроме того, увеличат надбавки и повышения к пенсии. Речь идет о надбавках за сверхнормативный стаж, участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное. Так, доплата за каждый год стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — повысится на 85 копеек.Более значительную прибавку получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет, имеющие трудовой стаж от 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин. Они будут получать пенсию не меньше 2 500 грн и ежемесячную надбавку 400 грн. Все перерасчеты сделают автоматически.Сейчас пенсионеры старше 80 лет получают ежемесячно по 500 грн к пенсии, независимо от ее размера.ДекабрьС 1 декабря правительство Украины планирует еще одно повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных — до 1 934 грн (+80 грн). Перечисленные пенсии и надбавки в июле — будут еще раз перечисляться в декабре уже. Таким образом, минимальная пенсия с декабря не может быть меньше 1 934 грн, а доплата за каждый год стажа свыше 35 лет (30 лет для женщин) увеличится еще на 80 копеек. Так, у пенсионера с трудовым стажем 45 лет пенсия в декабре станет больше на 16,5 грн по сравнению с нынешней. Новости Украины - Сегодня, 13:45 184