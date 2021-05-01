Киев против Донецка: где Пасхальная корзина была дешевле





Эксперты подсчитали, что полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, творог и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, — будет стоить, в среднем по Украине, 963 гривны.



При этом жителям Киева придется заплатить за самую дорогую пасхальную корзину, где она обойдется в сумму 1060 гривен.



Стоимость пасхальной корзины в Донецкой области также превысит среднюю по стране и составит 992 гривны, на Луганщине тот же продуктовый набор обойдется в 936 гривен.



На неподконтрольной части Донетчины стоимость пасхальной корзины изучал телеканал «Юнион». В сюжете говорится, что в среднем для жителей Донецка она составит 800 рублей (около 308 гривен по местному курсу на 1 мая), однако за основу брали гораздо меньший список продуктов. Здесь в состав пасхальной корзины посчитали три кулича разного размера, яйца, колбасу, сыр и бутылку красного вина.

Новости Украины - Сегодня, 14:30 68 В этом году , при этом в Киеве она стала традиционно самой дорогой, на Донетчине — одной из самых дорогих среди других областей. Такие расчеты приводит Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».Эксперты подсчитали, что полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, творог и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, — будет стоить, в среднем по Украине, 963 гривны.При этом жителям Киева придется заплатить за самую дорогую пасхальную корзину, где она обойдется в сумму 1060 гривен.Стоимость пасхальной корзины в Донецкой области также превысит среднюю по стране и составит 992 гривны, на Луганщине тот же продуктовый набор обойдется в 936 гривен.На неподконтрольной части Донетчины стоимость пасхальной корзины изучал телеканал «Юнион». В сюжете говорится, что в среднем для жителей Донецка она составит 800 рублей (около 308 гривен по местному курсу на 1 мая), однако за основу брали гораздо меньший список продуктов. Здесь в состав пасхальной корзины посчитали три кулича разного размера, яйца, колбасу, сыр и бутылку красного вина.Новости Украины - Сегодня, 14:30 68

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