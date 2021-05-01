Что иностранцу хорошо, то русскому...

Это хорошо, что русские теперь могут путешествовать за границей. Теперь можно сравнивать, как живут люди в остальных странах. Раньше из-за «железного занавеса» мы довольствовались только слухами. Жизнь на Западе казалась какой-то сказкой, и слухи о том, «как там на самом деле», напоминали легенды средневековых крестьян, которые не были нигде дальше своего села. Причем любая заграница (кроме Польши) считалась априори лучше Союза, например, у меня знакомые уехали аж в Аргентину. Такова была сила сверкающих рекламных вывесок.Когда советские люди наелись колбасы, гамбургеров и насмотрелись стриптизклубов, то вдруг поняли, что они этого не хотели. Ключ к пониманию русских есть то, что русские – это имперская нация, нравится это кому-то или нет. Русский не будет жить как бельгиец или швейцарец. Русский не будет довольствоваться просто хорошей работой, социальным пакетом, размеренной жизнью. В меня, наверное, сейчас полетят камни, но это факт! Люди в Западной Европе живут в стабильности десятилетиями, а шведы и швейцарцы столетиями. Рождаются, учатся. Если хорошее образование, то работа лучше. Чуть лучше дом и машина. Пенсия, отдых в Италии или Турции, а потом смерть. Русский, который получил всё, что имеет его западноевропейский белый брат, вдруг начинает грустить, пить и чувствовать, что «что-то не так». Русский разговор «по душам» – это не поверхностное общение о быте, это философия, религия, политика, революционные идеи, война.Помните у Маяковского?Лезу - стотысячный случай - на стол.Давно посетителям осточертело.Знают заранее всё, как по нотам:Буду звать (новое дело!),Куда-то идти, спасать кого-то.В извинение пьяной нагрузкиХозяин гостям объясняет:- Русский!Русские готовы прощать правительству провалы во внутренней политике, если правительство отстаивает имперский статус России. Тоже факт. Многие оппозиционеры стали на сторону власти, когда увидели «зеленных человечков» в Крыму. Русские настроены более агрессивно по отношению к внешним врагам, чем наше правительство. Русские требуют окончательного решения вопроса с Украиной, русские хотели бы увидеть наши танки в Тбилиси в 2008-м, мы готовы были бомбить Турцию за сбитый самолёт и Азербайджан за сбитый вертолёт. Что ждали русские от послания президента? Увеличения соцвыплат? Ведь это так классно: тебе дадут деньги… Нет! Все с замиранием сердца, где-то глубоко внутри, ждали то присоединения Белоруссии, то признания ЛДНР или хотя бы какого-нибудь имперского демарша. Как бы ни старались переделать нас на западный манер, как говорится: природу не обманешь!Владлен Татарский