Пасечник объяснил, как вместо лекарств использовать полынь, хрен и чеснок
Владелец органической пасеки из Белокуракино Луганской области Александр Дубовой для лечения пчел использует растительные препараты.
«Органическая пасека означает, что на ней не используют химические препараты. Например, для лечения пчел я использую полынь, чеснок, хрен. Полынь кладу в улей — он отпугивает клещей и муравьев, которые тоже хотят полакомиться пыльцой», — рассказывает пчеловод.
В 2015 году Александр приобрел 50 ульев. За шесть лет пасека увеличилась в шесть раз — до трехсот. Сто пчелосемей насчитывает органическая пасека, еще двести — обычная. На органическую пасеку предприниматель получил сертификат.
Мед с органической пасеки пчеловод продает оптом покупателю, который затем экспортирует его в страны Европы. Также продукцию семья Дубовых поставляет на рынок в Харькове, сдает в местные магазины Луганской области. В этом году планируют изготавливать крем-мед. Новости Региона - Сегодня, 15:00 85
«Органическая пасека означает, что на ней не используют химические препараты. Например, для лечения пчел я использую полынь, чеснок, хрен. Полынь кладу в улей — он отпугивает клещей и муравьев, которые тоже хотят полакомиться пыльцой», — рассказывает пчеловод.
В 2015 году Александр приобрел 50 ульев. За шесть лет пасека увеличилась в шесть раз — до трехсот. Сто пчелосемей насчитывает органическая пасека, еще двести — обычная. На органическую пасеку предприниматель получил сертификат.
Мед с органической пасеки пчеловод продает оптом покупателю, который затем экспортирует его в страны Европы. Также продукцию семья Дубовых поставляет на рынок в Харькове, сдает в местные магазины Луганской области. В этом году планируют изготавливать крем-мед. Новости Региона - Сегодня, 15:00 85
Метки: {keywords}