Главы МЗС Бельгии, Люксембурга и Нидерландов прибыли на Восток Украины
С визитом на Восток Украины прибыли министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своём Твиттере.
«А мы на Восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга»
Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ «Счастье». Политика - Сегодня, 20:21 83
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своём Твиттере.
«А мы на Восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга»
Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ «Счастье». Политика - Сегодня, 20:21 83
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