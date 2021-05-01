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Главы МЗС Бельгии, Люксембурга и Нидерландов прибыли на Восток Украины

bot Вчера, 20:4530Новости
Главы МЗС Бельгии, Люксембурга и Нидерландов прибыли на Восток Украины
С визитом на Восток Украины прибыли министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своём Твиттере.
Главы МЗС Бельгии, Люксембурга и Нидерландов прибыли на Восток Украины«А мы на Восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга»
Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ «Счастье». Политика - Сегодня, 20:21 83

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