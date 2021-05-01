Выставка "Солдаты Победы" открылась в преддверии 9 Мая в музее Краснодона (ФОТО)

Выставка "Солдаты Победы", приуроченная к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, открылась в краснодонском ордена Дружбы народов музее "Молодая гвардия". Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."6 мая, в преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в зале Славы краснодонского ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия" состоялось открытие выставки "Солдаты Победы". Стенды и витрины выставки посвящены судьбам более 70 человек, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.В музейной экспозиции представлены снимки, запечатлевшие солдатские будни, наградные документы, благодарности, письма с передовой, служебные характеристики, личные вещи фронтовиков."Более 200 экспонатов повествуют о вкладе краснодонцев в историю Великой Отечественной войны, ярко и впечатляюще рассказывают о мужественных людях высокого гражданского долга, чей подвиг отмечен признанием земляков и наградами Отечества", – рассказали в горрайонной администрации.Первыми посетителями выставки стали представители Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, администрации Краснодона и Краснодонского района, военной комендатуры города, военного комиссариата ЛНР, учащиеся кадетского (казачьего) класса краснодонской средней школы № 8 имени защитника Республики Виталия Парсанова, студенты промышленно-экономического колледжа, ветераны, кандидаты в депутаты Молодежного парламента ЛНР.Собравшихся приветствовали директор музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко, глава горрайонной администрации Сергей Козенко, начальник управления спорта и молодежи МКСМ ЛНР Олег Шеренешев, ветеран музейного дела, почетный гражданин Краснодонщины, председатель ветеранской организации "Центр" Алина Каменщикова.Заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционной работы музея Марина Подобная и научный сотрудник отдела научно-исследовательской и экспозиционной работы Дарья Симчук провели для гостей презентацию выставки."При подготовке выставки мы старались охватить все периоды войны, показать, что почти в каждом значимом сражении Великой Отечественной принимали участие наши земляки – краснодонцы. Каждый стенд – это отдельный этап, содержащий огромное количество информации о главных событиях тех лет, о людях, о том, что происходило в это время в нашем городе", – рассказала Подобная.Презентацию сопровождали кадры кинохроники, фотографии фронтовиков, памятных мест и событий военных лет.Собравшиеся почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания."Заключительная часть мероприятия прошла в кинолекционном зале музея, где состоялся патриотический час "Была война, была Победа", подготовленный сотрудниками отдела научно-просветительной работы музея Еленой Стешенко и Анастасией Штатской", – отметили в горрайадминистрации.Кроме того, в фойе музея была открыта праздничная тематическая фотозона, представляющая собою реконструкцию землянки военного времени с оружием и предметами солдатского быта из музейного фонда."Возможность на несколько минут погрузиться в атмосферу тех далеких времен вызвала особый интерес у посетителей выставки всех возрастов", – рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.06 мая — Луганск