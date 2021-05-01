Суд приговорил жителя Луганска к 12 годам заключения за госизмену – МГБ ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба МГБ ЛНР.

"Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам заключения жителя Луганска за совершение преступлений, предусмотренных статьей 335 УК ЛНР ("Государственная измена") и частью 2 статьи 276 УК ЛНР ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств")", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что луганчанин Дмитрий Линев в начале 2019 года установил контакт с сотрудниками 3-го управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и в дальнейшем выполнял поставленные сотрудниками украинской спецслужбы задачи.

"В ходе выполнения заданий последний осуществлял сбор и передачу сотрудникам СБУ информации военного характера, сведений о сотрудниках органов государственной безопасности ЛНР, а также проводимых ими мероприятиях. Линев осуществлял подбор, изучение и привлечение к негласному сотрудничеству с СБУ в рамках проводимой иностранной спецслужбой специальной программы "Тебя ждут дома" лиц, проживающих на территории ЛНР, которые проходят или ранее проходили службу в правоохранительных органах ЛНР, осуществлял мероприятия по выводу привлеченных на территорию Украины для дальнейшего проведения в отношении последних специальных мероприятий сотрудниками СБУ", - уточнили в Министерстве.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту регистрации задержанного правоохранители обнаружили наркотические вещества "в крупном размере".

06 мая — Луганск