Синоптики прогнозируют днем 7 мая в ЛНР до 23 градусов тепла и слабый дождь

Температура воздуха в Республике 7 мая будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 6 мая до 21:00 7 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза; ветер южный с переходом днем на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 18-23 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и 19-21 градус тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 мая метеорологи фиксировали в 1919 году – минус 4,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1967 году и составляла плюс 31 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 мая – 04:15, время захода – 20:24. Продолжительность светового дня составит 16 часов 9 минут.

По предварительному прогнозу, 8 мая осадков не прогнозируется, температурный фон существенно не изменится. 9 мая ожидается облачная и дождливая погода, местами усилится северо-западный ветер до 15-18 м/с, температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

06 мая — Луганск