Стало известно реальное число безработных в Луганске и регионе
Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) в январе-апреле 2021 года располагали информацией о наличии 11,1 тыс. вакантных постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в фонде.
«В январе-апреле 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 11,1 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 46,2% от общего количества имеющихся вакансий, 38,7% - вакансии для служащих, 15,1% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.
В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 9,7 тыс. человек, ищущих работу.
«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,8%, женщины — 48,2%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежь в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.
В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 54,5% составляют рабочие, 26,7% - лица без профессии, 18,8% - служащие.
«По состоянию на 1 мая 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу», — добавили в ФССНСБ Экономика - Сегодня, 21:00 90
«В январе-апреле 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 11,1 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 46,2% от общего количества имеющихся вакансий, 38,7% - вакансии для служащих, 15,1% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.
В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 9,7 тыс. человек, ищущих работу.
«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,8%, женщины — 48,2%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежь в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.
В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 54,5% составляют рабочие, 26,7% - лица без профессии, 18,8% - служащие.
«По состоянию на 1 мая 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу», — добавили в ФССНСБ Экономика - Сегодня, 21:00 90
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