В ЛГАКИ открыт набор на летние курсы
В Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского начался набор на подготовительные курсы, которые пройдут летом. Об этом 5 мая сообщили в вузе.
Подготовительные курсы продлятся 10 дней. На них абитуриенты смогут подготовиться к сдаче вступительного творческого конкурса по выбранной специальности. Курсы будут проходить по всем творческим специальностям в такие сроки: с 21 по 30 июня — перед первой волной вступительных экзаменов, с 5 по 14 июля — перед второй волной вступительных экзаменов.
Записаться можно по адресу: Луганск, Красная Площадь, 7. Проконсультироваться можно по телефонам: +38 (095) 050 03 10 (Viber, WhatsApp) +38 (072) 108 77 72, e-mail: [email protected] (заведующая подготовительным отделением Наталия Игоревна).
Культура - Сегодня, 20:55 49
Подготовительные курсы продлятся 10 дней. На них абитуриенты смогут подготовиться к сдаче вступительного творческого конкурса по выбранной специальности. Курсы будут проходить по всем творческим специальностям в такие сроки: с 21 по 30 июня — перед первой волной вступительных экзаменов, с 5 по 14 июля — перед второй волной вступительных экзаменов.
Записаться можно по адресу: Луганск, Красная Площадь, 7. Проконсультироваться можно по телефонам: +38 (095) 050 03 10 (Viber, WhatsApp) +38 (072) 108 77 72, e-mail: [email protected] (заведующая подготовительным отделением Наталия Игоревна).
Культура - Сегодня, 20:55 49
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