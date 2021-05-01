В июне дорожники обещают закончить ремонт трассы Лисичанск — Бахмут
Ремонт дороги между Лисичанском и Бахмутом завершат уже в июне, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Сейчас там уже уложили усиленную основу из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Продолжается укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Следующий этап — верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.
На объекте задействовано около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы в июне 2021 года.
Восстановлением автодороги Т-13-02 на участке км 141 + 100 — км 155 + 100 между населенными пунктами Лисичанск и Бахмут до границы с Донецкой областью занимается ООО «Автомагистраль-Юг». Трасса Т-13-02 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут соединяет Луганске и Донецке области. Аналогичные работы продолжаются также в Донецкой области. Новости Региона - Сегодня, 20:48 64
Сейчас там уже уложили усиленную основу из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Продолжается укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Следующий этап — верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.
На объекте задействовано около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы в июне 2021 года.
Восстановлением автодороги Т-13-02 на участке км 141 + 100 — км 155 + 100 между населенными пунктами Лисичанск и Бахмут до границы с Донецкой областью занимается ООО «Автомагистраль-Юг». Трасса Т-13-02 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут соединяет Луганске и Донецке области. Аналогичные работы продолжаются также в Донецкой области. Новости Региона - Сегодня, 20:48 64
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