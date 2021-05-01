Американскую вакцину Moderna признали лучшей в мире вакциной от коронавируса. Российские учёные выразили недоумение, на основании каких-таких показателей это было сделано. Ну, объясняем.Это АМЕРИКАНСКАЯ вакцина, сделанная в СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. Её изготовитель - АМЕРИКАНСКАЯ корпорация. Её признали лучшей на АМЕРИКАНСКОМ конкурсе АМЕРИКАНСКИЕ эксперты. Какие ещё нужны доказательства, что эта вакцина - всем вакцинам вакцина? При этом, она не просто лучшая из всех, применяемых в борьбе с коронавирусом. Она вообще лучшая в истории. Её же на родине Супермена, Бэтмена, Капитана Америка и Барака Хусейна Обамы изготовили.Даже если бы от неё помирал каждый второй, а все остальные отращивали жабры, чешую, зеленели и покрывались липкой плесенью, эта вакцина была бы лучшей. Самой лучшей. Единственной в своём роде. Выдающейся. Супервакциной. Г-ди, благослови Америку! То, что российская вакцина попала в короткий лист номинантов - уже чудо. Допустить Спутник-V в пятёрку претендентов - максимум, на который могли пойти при нынешнем состоянии российско-американских отношений те, кто делал выбор. Всё остальное за пределами реальности. Вакцина из страны, где президент - Путин? Где живут Петров и Боширов? Где посадили Навального?!Какие могут быть претензии к американцам? Они такие, как есть и, кстати, такими были всегда. Желающие могут почитать, что про них писали Киплинг, Черчилль и самый честный из самих американцев, Марк Твен. Их кока-кола и арахисовая паста, гамбургеры и ватный тостовый хлеб - самая здоровая еда в мире. Их демократия - самая демократичная. Их сексуальные меньшинства - самые сексуальные. Ну, и так далее. Америка - родина доллара США и живёт под звёздно-полосатым флагом. Она устанавливает правила для всего мира и сурово карает тех, кто их нарушает. Она больше всех в мире следит за тем, что происходит у всех остальных и меньше всех озабочена тем, во что превращается она сама. Так было, есть и будет.Да, до сих пор не перевелись ещё в мире те, кто считает, что где-то существуют объективные критерии для оценки всего, что существует на свете: еды и выпивки, лекарств и врачей, квартир и домов, автомобильных дорог и космических кораблей, спортивных достижений и семейных отношений. Наивные! Американцы давно поняли, что главное не то, что и как ты делаешь, а то, что и как об этом думают и говорят другие и ты сам. А если и не думают, то, по крайней мере, достаточно, чтобы говорили. Так будет, пока Америка не исчезнет как геополитическая реальность, или хотя бы не сдуется до своих естественных размеров. Если, конечно, она сможет это пережить. Ну, подождём. Судя по всему, не так уж долго осталось.источник