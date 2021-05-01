"Центрожилком" за месяц заменил более 900 м труб в многоэтажках Луганска – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Центрожилком" за месяц заменили 900 м аварийных участков трубопроводов в многоквартирных домах Луганска. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила главный инженер ГКП Алла Митрофанова.

"В апреле-начале мая текущего года сотрудники предприятия осуществили замену 936 метров трубопровода системы центрального отопления в многоквартирных домах. Кроме того, была произведена замена порядка 90 кранов и 12 задвижек", – рассказала она.

Митрофанова добавила, что сейчас сотрудники "Центрожилкома" занимаются текущим ремонтом в столичных многоэтажках.

"У нас составлен график, и мы по обращениям граждан выполняем ремонт протекшей кровли. Эти работы продлятся до середины октября", – уточнила главный инженер ГКП.

06 мая — Луганск