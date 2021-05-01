В Луганске создадут реестр недобросовестных опекунов, приемных родителей, а также лиц, лишенных родительских прав



Депутат Андрей Тамбовцев рассказал, что задачей закона является «создание государственного реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приемных либо патронатных родителей, а также лиц, лишенных родительских прав».

«Внесенные изменения позволят исключить возможность усыновления (удочерения) лицами, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах, отстраненными от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине. Это обеспечит невозможность передачи детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что отвечает интересам детей», — отметил депутат.

Он добавил, что документом «расширяется перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей».

«Законом устанавливается особый порядок вступления в силу через 180 дней со дня официального опубликования. Этот срок обусловлен необходимостью развития и модернизации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Модернизация банка данных позволит в режиме бесперебойного функционирования существующей системы ввести в эксплуатацию дополнительный модуль, который позволит осуществлять учет лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями», — проинформировал Тамбовцев. Политика - Сегодня, 21:20 150 В Луганске приняли закон «О внесении изменений в Семейный кодекс ЛНР и Закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».Депутат Андрей Тамбовцев рассказал, что задачей закона является «создание государственного реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приемных либо патронатных родителей, а также лиц, лишенных родительских прав».«Внесенные изменения позволят исключить возможность усыновления (удочерения) лицами, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах, отстраненными от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине. Это обеспечит невозможность передачи детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что отвечает интересам детей», — отметил депутат.Он добавил, что документом «расширяется перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей».«Законом устанавливается особый порядок вступления в силу через 180 дней со дня официального опубликования. Этот срок обусловлен необходимостью развития и модернизации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Модернизация банка данных позволит в режиме бесперебойного функционирования существующей системы ввести в эксплуатацию дополнительный модуль, который позволит осуществлять учет лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями», — проинформировал Тамбовцев. Политика - Сегодня, 21:20 150

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