Глава ЛНР в преддверии парада Победы наградил военнослужащих Народной милиции

Глава ЛНР Леонид Пасечник после генеральной репетиции парада Победы наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции Республики. Об этом с Театральной площади в центре Луганска, где проходила репетиция, передает корреспондент ЛИЦ.

Указом главы ЛНР "за высокий профессионализм, стойкость, мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, верность и преданность идеалам ЛНР" были награждены отличившиеся военнослужащие, а также сотрудники МВД и МЧС Республики.

Орден "Службой и храбростью" второй степени получил подполковник Народной милиции Егор Кравцов. Остальные были удостоены медалей "За отвагу" и "За верность долгу".

Среди награжденных - командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова гвардии полковник Владимир Полуполтинных и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Дмитрий Овчинников.

Напомним, в подготовке парада Победы принимают участие более двух тысяч человек и 100 единиц техники. Всего в составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР.

В этом году наряду с действующими военнослужащими Народной милиции ЛНР, кадетами, юнармейцами, сотрудниками МЧС и МВД в Параде Победы примут участие призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.

Напомним, 3 мая Народная милиция ЛНР провела первую репетицию Парада Победы на Театральной площади в Луганске.

07 мая — Луганск