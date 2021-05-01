Глава ЛНР в преддверии парада Победы наградил военнослужащих Народной милиции
Глава ЛНР Леонид Пасечник после генеральной репетиции парада Победы наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции Республики. Об этом с Театральной площади в центре Луганска, где проходила репетиция, передает корреспондент ЛИЦ.
Указом главы ЛНР "за высокий профессионализм, стойкость, мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, верность и преданность идеалам ЛНР" были награждены отличившиеся военнослужащие, а также сотрудники МВД и МЧС Республики.
Орден "Службой и храбростью" второй степени получил подполковник Народной милиции Егор Кравцов. Остальные были удостоены медалей "За отвагу" и "За верность долгу".
Среди награжденных - командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова гвардии полковник Владимир Полуполтинных и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Дмитрий Овчинников.
Напомним, в подготовке парада Победы принимают участие более двух тысяч человек и 100 единиц техники. Всего в составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР.
В этом году наряду с действующими военнослужащими Народной милиции ЛНР, кадетами, юнармейцами, сотрудниками МЧС и МВД в Параде Победы примут участие призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Напомним, 3 мая Народная милиция ЛНР провела первую репетицию Парада Победы на Театральной площади в Луганске.
07 мая — Луганск
Указом главы ЛНР "за высокий профессионализм, стойкость, мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, верность и преданность идеалам ЛНР" были награждены отличившиеся военнослужащие, а также сотрудники МВД и МЧС Республики.
Орден "Службой и храбростью" второй степени получил подполковник Народной милиции Егор Кравцов. Остальные были удостоены медалей "За отвагу" и "За верность долгу".
Среди награжденных - командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова гвардии полковник Владимир Полуполтинных и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Дмитрий Овчинников.
Напомним, в подготовке парада Победы принимают участие более двух тысяч человек и 100 единиц техники. Всего в составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР.
В этом году наряду с действующими военнослужащими Народной милиции ЛНР, кадетами, юнармейцами, сотрудниками МЧС и МВД в Параде Победы примут участие призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Напомним, 3 мая Народная милиция ЛНР провела первую репетицию Парада Победы на Театральной площади в Луганске.
07 мая — Луганск
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