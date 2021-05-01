Донецкая железная дорога реконструирует пути на участке Камыш-Заря — Волноваха
Донецкая железная дорога за первые 4 месяца 2021 года отремонтировала 22 км железнодорожных путей.
На 30 апреля 2021 проведена реконструкция жд пути — 2,113 км, капитальный ремонт — 1,011 км, средний — 18,90 км, сообщает пресс-служба ДонЖД.
Основным направлением реконструкции пути в 2021 году является марушрут — Камыш-Заря — Волноваха, участки работ по капитальному ремонту — ст. Лиман (парк северного отправления), ст. Рубежное, Асланово — Рудная. Новости Региона - Сегодня, 11:00 68
На 30 апреля 2021 проведена реконструкция жд пути — 2,113 км, капитальный ремонт — 1,011 км, средний — 18,90 км, сообщает пресс-служба ДонЖД.
Основным направлением реконструкции пути в 2021 году является марушрут — Камыш-Заря — Волноваха, участки работ по капитальному ремонту — ст. Лиман (парк северного отправления), ст. Рубежное, Асланово — Рудная. Новости Региона - Сегодня, 11:00 68
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