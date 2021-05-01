Медведчук впервые попал в список Forbes
Украинская версия журнала Forbes опубликовала список 100 богатейших людей страны. Впервые в него вошел бизнесмен, лидер партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, — сообщает «Коммерсант».
Состояние кума президента России Владимира Путина оценивается в $620 млн., Медведчук занял 12-е место в рейтинге.
Богатейшими людьми Украины признаны: Ринат Ахметов ($7,6 млрд, владелец «Метинвеста» и энергетического холдинга ДТЭ); Виктор Пинчук ($2,5 млрд, владелец группы «Интерпайп»); Константин Жеваго ($2,4 млрд, совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo); Игорь Коломойский ($1,8 млрд, совладелец финансово-промышленной группы «Приват»); Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд, совладелец группы «Приват»).
По подсчетам издания, за год состояние первой сотни рейтинга выросло на 42%. Увеличению состояния способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы, уточнили аналитики издания.
В сообщении напоминается, что Виктор Медведчук — основатель ряда коммерческих структур, в частности Украинского кредитного банка, международной адвокатской компании «БиАйЭм», украинского промышленно-финансового концерна «Славутич». С ним также связывают медиахолдинг «Новости».
В 2014 году против Медведчука санкции ввели США. В феврале 2021 года против него и его жены санкции ввел СНБО Украины. Их подозревают в финансировании терроризма. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял о финансировании Медведчука Москвой. Кремль обвинения отрицал. Новости Украины - Сегодня, 11:00 80
Состояние кума президента России Владимира Путина оценивается в $620 млн., Медведчук занял 12-е место в рейтинге.
Богатейшими людьми Украины признаны: Ринат Ахметов ($7,6 млрд, владелец «Метинвеста» и энергетического холдинга ДТЭ); Виктор Пинчук ($2,5 млрд, владелец группы «Интерпайп»); Константин Жеваго ($2,4 млрд, совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo); Игорь Коломойский ($1,8 млрд, совладелец финансово-промышленной группы «Приват»); Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд, совладелец группы «Приват»).
По подсчетам издания, за год состояние первой сотни рейтинга выросло на 42%. Увеличению состояния способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы, уточнили аналитики издания.
В сообщении напоминается, что Виктор Медведчук — основатель ряда коммерческих структур, в частности Украинского кредитного банка, международной адвокатской компании «БиАйЭм», украинского промышленно-финансового концерна «Славутич». С ним также связывают медиахолдинг «Новости».
В 2014 году против Медведчука санкции ввели США. В феврале 2021 года против него и его жены санкции ввел СНБО Украины. Их подозревают в финансировании терроризма. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял о финансировании Медведчука Москвой. Кремль обвинения отрицал. Новости Украины - Сегодня, 11:00 80
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