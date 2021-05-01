Женщина бросилась под поезд в Сватово
Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины на железнодорожном пути в Сватово, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Сегодня, 6 мая около 11.09 в Сватовский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время движения пассажирского дизель-поезда сообщением «Купянск-Сватово» вблизи железнодорожного переезда № 881 под колеса поезда бросилась 65-летняя местная жительница.
От полученных травм женщина погибла мгновенно. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», с дополнительной отметкой: самоубийство.
Журналисты «Общественного ТВ» смогли поговорить с Ольга Сухоручко, которая знала погибшую и живет рядом с железнодорожными путями. Говорит — событие произошло около 11:00. Как все было она не видела, однако в погибшей узнала свою знакомую, родители которой проживали по соседству.
«Подходим. Я смотрю и просто узнала по кофте. Ветровка у нее зеленая была. Думаю, неужели это она», — рассказывает знакомая погибшей.
По ее словам, погибшая имела мужа и взрослую дочь, которая проживала на неподконтрольной территории. В Сватово они воспитывали внучку.
«Никаких плохих отзывов о них нет, они люди спокойные, уравновешенные», — добавляет Ольга.
Новости Региона - Сегодня, 10:35 158
Сегодня, 6 мая около 11.09 в Сватовский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время движения пассажирского дизель-поезда сообщением «Купянск-Сватово» вблизи железнодорожного переезда № 881 под колеса поезда бросилась 65-летняя местная жительница.
От полученных травм женщина погибла мгновенно. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», с дополнительной отметкой: самоубийство.
Журналисты «Общественного ТВ» смогли поговорить с Ольга Сухоручко, которая знала погибшую и живет рядом с железнодорожными путями. Говорит — событие произошло около 11:00. Как все было она не видела, однако в погибшей узнала свою знакомую, родители которой проживали по соседству.
«Подходим. Я смотрю и просто узнала по кофте. Ветровка у нее зеленая была. Думаю, неужели это она», — рассказывает знакомая погибшей.
По ее словам, погибшая имела мужа и взрослую дочь, которая проживала на неподконтрольной территории. В Сватово они воспитывали внучку.
«Никаких плохих отзывов о них нет, они люди спокойные, уравновешенные», — добавляет Ольга.
Новости Региона - Сегодня, 10:35 158
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