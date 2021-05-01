Киевские силовики установили 100 мин на окраинах Орехово и Трехизбенки – Народная милиция

Киевские силовики установили 100 мин на окраинах села Орехово и поселка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На окраине Орехово боевики 14-й бригады установили 80 противотанковых мин ТМ-62. Кроме того, нашими наблюдателями зафиксировано проведение работ по установке 20 противопехотных мин ПМН-2 военнослужащими 14-й бригады на окраине Трехизбенки с целью исключить подход гражданских лиц к своим позициям", - сказал он.

Приказ на установку мин отдал командир соединения полковник Сергей Войченко.

"Мы в очередной раз обращаемся к жителям на временно подконтрольной ВСУ территории, будьте бдительны! Минирование местности украинскими оккупантами является прямой угрозой для ваших жизней", - призвал Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что ВСУ установили 500 мин на полях в Станично-Луганском районе.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

07 мая — Луганск