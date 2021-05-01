Генеральная репетиция парада Победы с участием главы ЛНР прошла в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГенеральная репетиция парада Победы с участием главы ЛНР Леонида Пасечника состоялась сегодня в столице Республики. Об этом с Театральной площади в центре Луганска передает корреспондент ЛИЦ.В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что репетиция прошла по плану, участники парада показали высокий уровень строевой подготовки.Участие в репетиции парада принял верховный главнокомандующий ЛНР, глава Республики Леонид Пасечник. Командовал репетицией начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.В подготовке Парада Победы принимают участие более двух тысяч человек и 100 единиц техники. Всего в составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР.В этом году наряду с действующими военнослужащими Народной милиции ЛНР, кадетами, юнармейцами, сотрудниками МЧС и МВД в Параде Победы примут участие призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.Напомним, 3 мая Народная милиция ЛНР провела первую репетицию Парада Победы на Театральной площади в Луганске.07 мая — Луганск