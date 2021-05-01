Глава ЛНР Пасечник рассказал, кого боится Зеленский

"И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский. Это первый момент", — сказал Пасечник.

"То есть в каком состоянии наши заводы, фабрики, мы все прекрасно видим, все в разрушенном состоянии практически, в заброшенном. Никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты и чтобы как-то не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой и зависит, и поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее", — считает собеседник агентства.

Фото: ©president.gov.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский зависит от националистов и финансовой помощи из Америки и Европы, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Он отметил, что на Украине продолжают действовать политические и военные силы, сформированные именно из националистов, которые страшно ненавидят Россию.Во-вторых, по его словам, украинская экономика зависит от Америки."Будет послушным президент Зеленский — значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным — транш не получит, ну чего греха таить, вот она, экономика Украины, мы, в принципе, видим ее отражение на территории Донбасса, ну ведь это зеркальное отражение", — добавил глава ЛНР.Пасечник подчеркнул, что до 2014 года ЛНР тоже была частью экономической системы Украины.По его мнению, о несамостоятельности Зеленского говорит и то, что он отказывается от встречи с руководством республик Донбасса."Как можно не принимать предложение о мире, провести переговоры, на которых обсудить точки какие-то напряжения, поискать какие-то точки соприкосновения и принять решение, в результате которого перестанут гибнуть люди твоей страны? Как можно отказаться от такого предложения? Ну, лично я не совсем понимаю. Это совершенно неправильно, и это, на мой взгляд, еще раз говорит о том, что человек несамостоятельный и его однозначно подталкивают к войне", — заключил Пасечник.