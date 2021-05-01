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Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев

Sergey Сегодня, 12:000Новости
Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев
Фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой официальный визит на Украину. Об этом сообщается на странице Госдепартамента в Twitter, передает RT.
«Я продуктивно провёл время в Киеве с президентом Зеленским и другими людьми, с которыми я встречался», — говорится в сообщении.

По его словам, «США решительно настроены на поддержку работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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