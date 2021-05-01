Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для военных

«У нас есть в повестке дня, мы уже озвучили это американской стороне, и они уже начали над этим работать — это расширение тренировочной миссии армии США для Вооружённых сил Украины», — приводит Интерфакс слова Кулебы.

Фото: Flickr / © Ministry of Defense of UkraineУкраина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооружённых сил Украины, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает RT.По его словам, во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена была достигнута договорённость, что будет проведено заседание Комиссии по стратегическому партнёрству Украины и США.К тому же Кулеба отметил, что во время визита также шла речь о возобновлении должности спецпредставителя США в переговорах по Украине.Ранее Блинкен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Соединённые Штаты изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.