Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

"Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", - пояснил он.

Фото: © Пресс-служба Минобороны РФБеспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета, пишет эксперт Focus Томас Егер, передает РИА Новости.По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".В частности, автор статьи выделяет атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22).Говоря о 2М39, специалист отмечает, теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана.Что касается ракеты "Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения".Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем."Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", - заключил Егер.