Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану войны скульптору Антону Кравцу (ФОТО)

Sergey Сегодня, 20:450Новости
Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану войны скульптору Антону Кравцу (ФОТО)
























Жители Стаханова в преддверии Дня Победы открыли мемориальную доску на фасаде дома, где жил ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города, скульптор Антон Кравец. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации Стаханова.
"7 мая, в преддверии Дня Победы, состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде доме № 5 по улице Юных Ленинцев, где проживал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Стаханова, скульптор Антон Кравец", – говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие родные и близкие ветерана, депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, представители администрации Стаханова, общественники города.
"Сегодня мы вспоминаем человека, который отдал много лет развитию культуры в Стаханове. Антон Васильевич Кравец был направлен в наш город после окончания учебного заведения в 1955 году и до 2003 года он творил, был замечательным монументалистом, скульптором. Именно Кравец долгие годы проводил реконструкцию памятников нашего города. Светлая память об этом человеке сохранится в сердцах всех, кто его знал", – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун.
Губарев отметил, что "такими людьми гордится Республика".
"Жизнь Антона Васильевича является ярким примером служения Родине. С оружием в руках он защищал мир от фашизма, а затем, в мирной жизни, создавал скульптуры, которые украшают многие города Луганщины и Донетчины. На его работах воспитано и продолжает воспитываться молодое поколение", – сказал депутат.
Председатель городского совета ветеранов Евгений Шумейко подчеркнул важность увековечивания памяти выдающихся людей, которые внесли вклад в развитие Стаханова.
"6 февраля мы отмечали 95 лет со дня рождения Антона Васильевича. Тогда городской совет ветеранов выступил с инициативой установить мемориальную доску на доме, в котором он проживал. Нас поддержал глава городской администрации Сергей Жевлаков. Я могу с гордостью сказать, что это 20-я мемориальная доска из тех, что мы установили в память о наших замечательных земляках", – сказал он.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Ковтун и сыну ветерана Антону Кравцу.
"Мы гордимся своим отцом и дедом. И очень приятно, что городские власти, совет ветеранов помнят и чтят память о нем. Спасибо всем большое. Очень символично, что мемориальную доску мы открываем в канун очень важного для нас праздника – Дня Победы", – отметил он.
Для собравшихся выступил народный хор ветеранов войны и труда "Гвардия" имени Бекирова городского Дворца культуры имени Максима Горького, участником которого долгие годы был Кравец.
В память о ветеране солист хора Владимир Прокопов и внуки Кравца Алексей и Евгений посадили возле дома молодую вишню как символ жизни и радости.
07 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: