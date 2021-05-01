Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану войны скульптору Антону Кравцу (ФОТО)

Жители Стаханова в преддверии Дня Победы открыли мемориальную доску на фасаде дома, где жил ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города, скульптор Антон Кравец. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации Стаханова."7 мая, в преддверии Дня Победы, состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде доме № 5 по улице Юных Ленинцев, где проживал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Стаханова, скульптор Антон Кравец", – говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие родные и близкие ветерана, депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, представители администрации Стаханова, общественники города."Сегодня мы вспоминаем человека, который отдал много лет развитию культуры в Стаханове. Антон Васильевич Кравец был направлен в наш город после окончания учебного заведения в 1955 году и до 2003 года он творил, был замечательным монументалистом, скульптором. Именно Кравец долгие годы проводил реконструкцию памятников нашего города. Светлая память об этом человеке сохранится в сердцах всех, кто его знал", – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун.Губарев отметил, что "такими людьми гордится Республика"."Жизнь Антона Васильевича является ярким примером служения Родине. С оружием в руках он защищал мир от фашизма, а затем, в мирной жизни, создавал скульптуры, которые украшают многие города Луганщины и Донетчины. На его работах воспитано и продолжает воспитываться молодое поколение", – сказал депутат.Председатель городского совета ветеранов Евгений Шумейко подчеркнул важность увековечивания памяти выдающихся людей, которые внесли вклад в развитие Стаханова."6 февраля мы отмечали 95 лет со дня рождения Антона Васильевича. Тогда городской совет ветеранов выступил с инициативой установить мемориальную доску на доме, в котором он проживал. Нас поддержал глава городской администрации Сергей Жевлаков. Я могу с гордостью сказать, что это 20-я мемориальная доска из тех, что мы установили в память о наших замечательных земляках", – сказал он.Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Ковтун и сыну ветерана Антону Кравцу."Мы гордимся своим отцом и дедом. И очень приятно, что городские власти, совет ветеранов помнят и чтят память о нем. Спасибо всем большое. Очень символично, что мемориальную доску мы открываем в канун очень важного для нас праздника – Дня Победы", – отметил он.Для собравшихся выступил народный хор ветеранов войны и труда "Гвардия" имени Бекирова городского Дворца культуры имени Максима Горького, участником которого долгие годы был Кравец.В память о ветеране солист хора Владимир Прокопов и внуки Кравца Алексей и Евгений посадили возле дома молодую вишню как символ жизни и радости.07 мая — Луганск