Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", — сказал президент.

Фото: ReutersПрезидент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в июне, передает РИА Новости.Так, представители СМИ поинтересовались, состоится ли этот саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.Журналисты также задали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким "сигналом" для США. Глава государства в ответ указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск, "их значительно меньше, чем месяц назад".Байден в середине апреля предложил российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.