Потуги Киева в вопросах вступления в ЕС и НАТО не имеют перспектив – глава ЛНР

Стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО не имеет перспектив. Об этом ЛИЦ заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Никто в этих организациях Киев не ждет, и это фактически воочию своим поведением дали (президенту Украины Владимиру) Зеленскому понять (президент Франции Эмманюэль) Макрон и (канцлер Германии Ангела) Меркель во время недавней встречи", - сказал Пасечник.Он добавил, что "если даже Украина вычеркнет из своей конституции недавнюю поправку о "стремлении в ЕС и НАТО", то этого просто никто не заметит, потому что ни принимать Украину в ЕС и НАТО, ни защищать ее никто не собирается"."И об этом (заместитель госсекретаря США) Виктория Нуланд напрямую сказала депутатам Рады. Поэтому все потуги Киева в этом направлении абсолютно бесперспективны", - резюмировал Пасечник.07 мая — Луганск