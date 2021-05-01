Сохранение военной напряженности в Донбассе является единственной целью США – Пасечник

США за лозунгами о территориальной целостности Украины пытается скрыть единственное намерение – сохранить военную напряженность в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя недавний визит на Украину руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена.Государственный секретарь США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 мая заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов и стран "Большой семерки"."Это лишь лозунг, не более чем декларативный, за которым скрывается единственное намерение – сохранять военную напряженность в Донбассе, за которой совершенно очевидна видна прямая заинтересованность Соединенных Штатов", - сказал Пасечник.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".07 мая — Луганск