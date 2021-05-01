США готовы воевать в Донбассе до последнего украинца – Пасечник

Соединенные Штаты Америки готовы воевать в Донбассе до последнего украинца. Об этом ЛИЦ заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя недавний визит на Украину руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена."США готовы воевать до последнего украинца! А мы тем временем вынуждены усиливать карантинные меры на переходах через линию соприкосновения из-за чрезвычайного роста заболеваемости на сопредельной территории, контролируемой Киевом", - сказал глава Республики.По его мнению, "совсем неслучайно, что Блинкен после встречи с (президентом Украины Владимиром) Зеленским говорил только об увеличении военной помощи"."К примеру, о вакцине и медикаментах речи ведь и близко не шло. Здоровье украинцев США точно не интересует. Мы же прекрасно видим всю "заботу" США о жителях как Донбасса, так и Украины", - добавил Пасечник.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".07 мая — Луганск